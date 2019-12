Homem morre após ser atropelado na BR-116, em Salgueiro

Um homem de 39 anos morreu atropelado por um carro na BR 116 em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, na madrugada do último domingo (15). De acordo com a polícia, após a colisão, a vítima foi arremessada por cerca de 12 metros. O carro estava sem placas e não foi possível identificar o condutor do veículo.

O veículo foi abandonado na entrada da cidade. O Instituto de Criminalística (IC), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e tomaram as providências necessárias. (G1)