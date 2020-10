Homem morre após ser atropelado na BR-232, em Arcoverde

Um homem de 32 anos morreu após ser atropelado na madrugada do domingo (25) na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro não estava no local quando a viatura chegou.

O acidente ocorreu no km 259 da BR-232. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O veículo que colidiu com a vítima estava na rodovia e foi retirado depois. Além da PRF, estiveram no local o Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal (IML). (G1)