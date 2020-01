Homem morre após ser atropelado na BR-232 no Agreste de PE

Um homem identificado como Cássio Henrique Silva Lins de Oliveira, de 27 anos, morreu após ser atropelado na noite da quarta-feira (22) em Encruzilhada de São João, distrito de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PRF, o acidente aconteceu no km 113 da BR-232, quando a vítima tentava atravessar a rodovia.

A PRF também informou que Kassio Henrique Silva Lins de Oliveira foi atingido por um caminhão, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na rodovia tem uma passarela pouco usada pelos moradores e apresentava baixa luminosidade, o que pode ter causado o acidente.

Do G1