Homem morre após ser atropelado por caminhão em Arcoverde

Um homem morreu atropelado por um caminhão na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, no sábado (7). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída nas margens da rodovia. Ela chegou a ser atendida por um grupo de socorrista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo a PM, o motorista do veículo fugiu sem prestar esclarecimentos e socorro ao homem. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil. (G1)