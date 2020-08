Homem morre após ser atropelado por caminhonete na BR-423, em PE

Um homem de idade não informada morreu após ter sido atropelado por uma caminhonete na noite dessa sexta-feira (14), em Paranatama, no Agreste de Pernambuco. O acidente ocorreu na BR-423.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima não portava documentos e aparentava ser um andarilho. O motorista da caminhonete envolvida no acidente realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

da PRF, o Instituto de Criminalística esteve no local. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)