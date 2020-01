Um homem de 33 anos foi atropelado na noite da última quarta-feira (15) na BR-232 em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu no km 100,3 da rodovia.

Ainda de acordo com a PRF, o motociclista estava indo em direção ao Recife quando atropelou a vítima, que não resistiu e faleceu no local. O suspeito não prestou socorro, saiu do local e não foi identificado. (G1)