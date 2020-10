Homem morre após sofrer chifrada de boi no Sertão de Pernambuco

Um homem morreu após sofrer uma chifrada na manhã da quarta-feira (14) no Distrito de Maravilha, zona rural de Custódia, no Sertão pernambucano. Segundo informações da Polícia Militar (PM), testemunhas encontraram um corpo próximo a um carro de boi. Ainda de acordo com a PM, a morte possivelmente seria por acidente de trabalho.

Testemunhas contaram para a polícia que a vítima estava tentando “carrear’ sua junta de bois. O homem estava com um ferimento na região da cintura, que o teria feito sangrar bastante.

O Instituto de Criminalística (IC) confirmou morte acidental através de um ferimento na virilha direita, causado por objeto pontiagudo, com as mesmas dimensões de um chifre bovino.

Ainda segundo a polícia, enquanto estavam sendo realizadas buscas de documentos da vítima, foi encontrada uma espingarda artesanal na propriedade dela, que foi apreendida e encaminhada para a delegacia de polícia local, onde será instaurado um inquérito.

Do NE10 Interior