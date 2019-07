Homem morre após sofrer choque enquanto trabalhava no Agreste de PE

Um homem morreu nesse fim de semana após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

Edson José da Silva, 26 anos, estava colocando uma janela em uma construção de primeiro andar, quando a esquadria de alumínio bateu em um fio de alta tensão e ele sofreu a descarga elétrica.

O homem foi socorrido para o hospital local, mas não resistiu ao choque e faleceu. Ele morava no bairro José Liberato, em Caruaru, também no Agreste.

O irmão da vítima, José Fernando, criticou a falta de segurança no trabalho. “Foi muita irresponsabilidade, quando a pessoa trabalha num negócio desses, tem que cobrir os canos para não acontecer com o que aconteceu com meu irmão”, lamentou.

Do NE10 Interior