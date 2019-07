Um homem morreu na última quarta-feira (3) após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Edivânio Israel da Silva levou o choque quando estava cavando um poço artesiano. O caso aconteceu na Vila do Murici.

De acordo com os familiares, a vítima chegou a ser socorrida, mas já deu entrada no Hospital Regional do Agreste (HRA) morta. (G1)