Um homem morreu atropelado na tarde dessa segunda-feira (16) na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atravessar a pista quando foi atingida por um carro.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor informou também que seguia pela rodovia, quando o homem passou na frente do carro e ele não conseguiu desviar a tempo. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Do G1