Um homem ainda não identificado faleceu após ser atropelado inicialmente por um carro e depois por outros veículos. O acidente ocorreu por volta das 4h30 da madrugada no Km 52 da BR-116 em Salgueiro.

O motorista do carro realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A PRF está no local aguardando o IML. O Instituto de Criminalística esteve no local.

blogjcampos