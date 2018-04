Homem morre e dois PMs ficam feridos após tiroteio em Floresta

Um homem reagiu a uma abordagem policial e morreu em uma troca de tiros na manhã desta quinta-feira (5), no bairro Alto da Ermida em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O crime ocorreu nas proximidades do posto Ipiranga (antigo posto Seis Irmãos) por volta das 8h20.

De acordo com informações, um homem, identificado como Paulo José da Silva, de 35 anos, natural da cidade de Floriano, no Piauí, morreu na hora após entrar em confronto com a polícia e ser alvejado.

Paulo e outro suspeito viajavam em um veículo Fiat Strada quando foram abordados pela polícia. Por um motivo ainda desconhecido houve um confronto que resultou na morte do piauiense.

O tiroteio ainda deixou dois policiais feridos, identificados preliminarmente como “Geleia” e “Jean”, que foram socorridos às pressas para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, no centro da cidade. Devido a gravidade dos ferimentos um dos policiais foi transferido para outra unidade de saúde, enquanto o outro permanece no hospital local.

Um homem chegou a ser detido durante a ação. A Polícia Civil investiga o caso. Mais informações em instantes.

Via Blog do Elvis