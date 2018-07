Homem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente em Arcoverde

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na sexta-feira (13) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em uma motocicleta quando colidiu em um caminhão. Na ocasião, duas pessoas que estavam a pé, também foram atingidas pelo veículo.

Ainda de acordo com a PM, o motociclista morreu no local, as outras duas vítimas foram socorridas para um hospital da região. O estado de saúde dela é estável.

O condutor do caminhão fugiu e até o momento desta publicação, não foi localizado. O caso foi repassado para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)