Homem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-423, em PE

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após uma colisão na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista de uma caminhonete foi acessar a rodovia e colidiu com uma motocicleta, na sequência um carro que seguia atrás da moto colidiu nos dois veículos.

Duas pessoas que estavam no carro e um homem de 27 anos que estava na moto ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Dom Moura. O condutor da moto não resistiu e faleceu.

Na caminhonete havia a motorista e um passageiro que não se feriram. A motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. (G1)