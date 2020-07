Homem morre e mulher fica ferida após colisão entre caminhonete e moto na BR-232

Um homem de 36 anos morreu e uma mulher ficou ferida após uma colisão entre uma caminhonete e uma moto na noite do último domingo (19) no km 168 da BR-232, em Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelos vestígios verificados no local, a caminhonete entrou na contramão da rodovia.

Com a colisão frontal, o condutor da moto morreu no local. Uma mulher que estava na moto ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Regional do Agreste (HRA). O estado de saúde dela não foi informado.

O motorista da caminhonete não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Além da PRF, a Polícia Civil esteve no local e vai investigar o caso. O motorista foi encaminhado à Delegacia de Belo Jardim.

Do G1