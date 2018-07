Homem morre e mulher fica ferida após colisão entre moto e carro no Agreste de PE

Um homem de 38 anos morreu e uma mulher de 22 anos ficou ferida após sofrerem um acidente de trânsito na noite da sexta-feira (6), na PE-218, em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam em um moto quando bateram de frente em uma caminhonete.

Ainda segundo informações da PM, o condutor da motocicleta chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no local. A mulher foi levada para o hospital local e o estado de saúde não foi divulgado.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil investiga o caso. (G1)