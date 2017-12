Homem morre e mulher fica ferida em acidente de motocicleta na BR-424 no Agreste de PE

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente de motocicleta nesse domingo (3) na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia o veículo quando bateu em um carro de passeio que vinha sentido contrário da pista.

Ainda de acordo com a polícia, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade de saúde. A mulher foi levada para um hospital local e não corre risco de morte. A PM informou ainda que, o motorista do carro fugiu logo após o acidente e não prestou socorro às vítimas.