Homem morre e mulheres e bebê ficam feridos após atentado em Pernambuco

Um homem morreu e duas mulheres e um bebê ficaram feridos durante uma investida criminosa contra um grupo de moradores, na Rua João Rufino, em Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, no Grande Recife. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (2) e, segundo a Polícia Civil, a vítima identificada apenas como Rendson morreu no local.

Ainda de acordo com a polícia, bandidos chegaram atirando contra os moradores em dois carros. O homem que morreu, as duas mulheres e a criança foram baleados. Ninguém foi preso até o momento.

Marli Rosângela da Silva, de 19 anos, estava com a filha Maria Laura, de nove meses, nos braços. O bebê foi ferido durante a investida e foi levado ao Hospital da Restauração, no centro do Recife, onde passou cirurgia. O estado de saúde da criança, internada na emergência pediátrica da unidade, é estável.

A mãe de Maria Laura levou um tiro no braço esquerdo e foi levada para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, também no Grande Recife, junto com Elisabeth Siqueira do Nascimento, quarta vítima do atentado.

O estado de saúde das vítimas é considerado estável, mas não há previsão de alta. (G1)