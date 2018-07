Homem morre e outro fica ferido durante trabalho em tubulação de esgoto no Agreste de PE

Um homem de 26 anos morreu e outro de 56 anos ficou ferido na manhã dessa terça-feira (03) após inalarem gás metano, que vazou enquanto trabalhavam em uma tubulação de esgoto em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. As vítimas prestavam serviço para a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e realizavam uma manutenção de rotina no sistema de esgotamento sanitário na Vila Kennedy.

Os Bombeiros foram acionados para para socorrer as vítimas. O homem de 26 anos morreu no local e a outra vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Agreste (HRA). O estado de saúde do ferido não foi informado. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, a Compesa lamenta o acidente ocorrido na manhã desta terça-feira envolvendo dois funcionários de uma empresa terceirizada, que faziam uma manutenção de rotina no sistema de esgotamento sanitário em Caruaru. A Companhia informa ainda que acionou a empresa terceirizada para que seja prestada toda a assistência à família dos funcionários. A Compesa irá acompanhar as investigações que irão revelar as causas do acidente. (G1)