Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente de trânsito nesta quarta-feira (15) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, uma motocicleta e uma bicicleta colidiram no bairro Indianópolis.

Ainda segundo informações da PM, o ciclista morreu no local. O Corpo de Bombeiros socorreu o condutor da moto para o Hospital Regional do Agreste (HRA). O estado de saúde ainda não foi divulgado. (G1)