Homem morre e outro fica ferido em acidente envolvendo carro, moto e jumento em Floresta

Um homem faleceu e outro ficou ferido na noite dessa segunda-feira (18) em Floresta, no Sertão de Pernambuco, em um acidente envolvendo um carro, uma moto e um animal.

De acordo com informações apuradas pelo Blog do Elvis, o acidente aconteceu por volta das 19h50 na PE-360.

O homem ferido viajava num carro Fiat Strada de placa PGB-5235 e foi socorrido para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz. Ele foi identificado com Luiz Tumaz de Lima, está consciente e sendo atendido pela equipe médica local.

O homem que faleceu pilotava uma moto Yamaha de placa QFH-6433 da cidade de Remígio-PB e morreu no local. A identidade dele ainda não foi divulgada. As causas do acidente estão sendo apuradas.

O jumento também morreu na hora. A Polícia Civil investiga o caso.

Do Blog do Elvis