Homem morre e outro fica ferido em acidente na PE-180 no Agreste de Pernambuco

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente nesse domingo (11) em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam em duas motos, que colidiram frontalmente. O acidente ocorreu na PE-180.

Ainda segundo a PM, a vítima fatal, que não teve a idade informada, morreu no local do acidente. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. O estado de saúde do homem que ficou ferido não foi informado. (G1)