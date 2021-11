Homem morre e outro fica gravemente ferido após acidente na BR-232, em Serra Talhada

Na noite deste domingo (28), por volta das 21h40, aconteceu uma colisão entre caminhão e motocicleta em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O caso aconteceu na BR-232, no Cachoeira II.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para dar apoio ao SAMU em uma colisão envolvendo motocicleta e um caminhão.

Ao chegar no local, a equipe do SAMU já se encontrava realizando os primeiros socorros nas duas vítimas que se encontravam em caso grave. Um deles, homem de 23 anos, morreu já no Hospital, e outro de 21 está no aguardo de remoção Aérea para o Recife.

O Corpo de Bombeiros auxiliou no isolamento do local, assim como, ajudou no atendimento pré-hospitalar.

Do Nayn Neto