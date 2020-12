Homem morre e outros dois ficam feridos em acidente no Agreste de PE

Um homem de 47 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridos em um acidente na PE-160, no Distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (9).

O motorista da caminhonete perdeu o controle na curva e caiu em uma ribanceira. O homem que vinha na carroceria morreu no local. A mulher e o homem feridos foram levados para um hospital da cidade e depois transferidos para Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.

A Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. O corpo será levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)