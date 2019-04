Um homem morreu em um acidente no esse domingo (31) na BR-104, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois carros colidiram na zona rural do município.

Ainda segundo a PRF, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas. Elas foram socorridas para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, e não tiveram o estado de saúde informado. (G1)