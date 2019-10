Homem morre eletrocutado enquanto instalava câmera em PE

Um homem morreu após receber uma descarga elétrica na tarde dessa segunda-feira (21) no bairro Cohab, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava trabalhando quando levou o choque.

Segundo testemunhas, o trabalhador estava instalando uma câmera de monitoramento em um poste quando foi eletrocutado.

O homem morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao local.O corpo dele foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)