Homem morre em acidente de trânsito na BR-316, no Sertão de PE

Um homem de 38 anos morreu em um acidente de trânsito nessa quinta-feira (17) na BR-316 em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. O acidente aconteceu próximo ao distrito de Riacho Pequeno, na Zona Rural do município.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi Alexsandro Vitorino dos Santos. Ele conduzia um carro, quando perdeu o controle e capotou perto da curva de acesso ao distrito. No veículo estavam três passageiros que foram levados para o hospital. (G1)