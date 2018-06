Homem morre em acidente de trânsito na BR-316 no Sertão de PE

Um homem morreu na madrugada deste sábado (23), em um acidente de trânsito no Distrito de Moraes, na BR-316, na Zona Rural de Araripina, no Sertão Pernambucano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar (PM), Luciano Bezerra da Silva pilotava uma moto, quando bateu em uma van. A suspeita é de que ele tenha dormido e esta tenha sido a causa do acidente. A vítima morreu no local. As outras pessoas envolvidas na colisão não ficaram feridas. (G1)