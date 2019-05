Um homem de 30 anos morreu em um acidente de trânsito na noite da última sexta-feira (3), na BR 428, em Orocó, no Sertão Pernambucano.

De acordo com a Polícia Civil, Charles Stefany Araújo Barbosa estava em uma moto quando colidiu de frente com uma carreta que realizava ultrapassagem. A vítima morreu no local. O motorista da carreta fugiu, sem prestar socorro a vítima e ainda não foi identificado. (G1)