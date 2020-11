Homem morre em acidente entre carro e moto na BR-423, em PE

Na noite da quinta-feira (12), um homem morreu e duas ficaram feridas em um acidente na BR-423, km 66, em Calçado, Agreste pernambucano.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta colidiu frontalmente com o carro. O piloto morreu no local.

As duas pessoas no carro tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo Samu para um hospital em Lajedo, segundo a PRF. O caso será encaminhado para a Polícia Civil. (G1)