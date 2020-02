Homem morre em acidente na BR-407 no Sertão de PE

Um homem, de 58 anos, morreu na segunda-feira (17) em um acidente na BR-407, no distrito de Rajada, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o pneu traseiro de um carro estourou, o motorista perdeu o controle do veículo, capotou em cima da ponte e bateu em uma motocicleta que estava no sentido contrário.

O motorista do carro teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a AME do distrito de Rajada. O piloto, Francisco Coelho Rodrigues, morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

Do G1