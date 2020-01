Um homem de 42 anos morreu em um acidente na tarde do domingo (12) na PE-177, no distrito de Vila Nova, em Quipapá, Zona da Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava pilotando uma moto quando bateu em um caminhão.

A vítima sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local. O caso vai ser encaminhado para a Delegacia de Quipapá. (G1)