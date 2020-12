Homem morre em colisão entre moto e carro em Custódia

Imagem ilustrativa

Um motociclista morreu em um acidente na noite do último sábado (5) em Custódia, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu entre um carro e uma motocicleta na Avenida Inocêncio Lima.

Ainda de acordo com a polícia, o homem chegou a ser levado para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Já o condutor do outro veículo fugiu e deixou o carro no local do acidente.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. (G1)