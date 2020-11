Um homem de 43 anos morreu na noite da quinta-feira (5) em um acidente de trânsito na PE-103, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, a vítima trafegava em uma motocicleta quando colidiu com um carro na Serra do Retiro.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro não prestou socorro, abandonou o veículo e fugiu. A polícia está investigando o caso. (G1)