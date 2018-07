Homem morre queimado após incêndio provocado por vela no Agreste de PE

Um homem de 57 anos morreu queimado nessa quarta-feira (11) no Sítio Portões, zona rural de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava sozinha e acendeu uma vela antes de dormir, pois o local estava sem energia elétrica.

A polícia acredita que a vela caiu com o vento e queimou o espaço que tinha lonas e madeiras. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) no Recife. (G1)