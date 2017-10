Um homem identificado por Nailson Martins da Cruz, de 32 anos, mais conhecido por “Nailson eletricista”, morreu em um acidente de moto na noite do último sábado (30) na BR-232 no distrito de Bom Nome em São José do Belmonte.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 23h00 nas proximidades do trevo que dá acesso a PE-430. Nailson não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.