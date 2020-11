Homem não aceita separação e agride ex-mulher com chutes em Serra Talhada

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na noite dessa sexta-feira (20), após seu ex-companheiro não aceitar o fim do relacionamento. O caso foi registrado na Rua Manoel Pereira Lins, no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Milita, a vítima relatou que o homem iniciou uma confusão com seu atual companheiro, após se deparar com o mesmo na sua residência.

Ainda de acordo com a PM, a mulher também relatou que tentou intervir na agressão mútua entre os dois homens, mas foi arremessada ao chão pelo seu ex-marido, e em seguida, passou a ser agredida com chutes pelo mesmo.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia local para serem tomadas as medidas cabíveis.