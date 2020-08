Homem não resiste a facadas e morre após ser socorrido pelos bombeiros em Serra Talhada

Um homem identificado como Cícero Nunes Marinho, de 59 anos, morador do Sítio Salgado, zona rural do município de Calumbi, morreu após receber vários golpes de faca na manhã desta segunda-feira (17), entre as ruas Afrânio Godoy e Padre Ferraz, no Centro de Serra Talhada.

Cícero chegou a receber os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), mas não resistiu os ferimentos e veio a óbito.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso preso.