Homem natural de Salgueiro está entre os 11 mortos em confronto com a PM em Alagoas

Um confronto entre policiais militares e acusados pelo assalto à agência do Bradesco de Águas Belas-PE terminou com 11 mortos nessa quinta-feira, 8, na zona rural de Santana do Ipanema-AL. Entre os suspeitos que tombaram sem vida consta Cristiano Rômulo de Souza Rodrigues, 24 anos, conhecido como “Rominho”. Outro pernambucano também foi identificado, trata-se de André de Morais Lima, de Serra Talhada-PE.

Chamada de “Cavalo de Tróia”, a operação que resultou na morte dos saqueadores foi coordenada pelos delegados Fábio Costa, Cayo Rodrigues e Thiago Prado, com execução da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic).

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos estavam escondidos em uma residência localizada no povoado Areia Branca e reagiram quando receberam voz de prisão. Houve intensa troca de tiros e 11 dos assaltantes acabaram mortos.

Na operação foram apreendidos dois fuzis 765, fuzis automáticos 556, espingardas de calibre 12, pistolas 9mm, explosivos, coletes à prova de balas e dinheiro.

Via Blog Alvinho Patriota