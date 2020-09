Homem nu tenta invadir comércio no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem completamente nu tentou invadir um estabelecimento comercial em Serra Talhada, mais precisamente no bairro Bom Jesus, na Avenida Waldemar Ignácio de Oliveira, na noite dessa quinta-feira (03).

De acordo com o boletim do 14 BPM, um vigilante informou ao policiamento que o imputado fez uso de pedaços de madeira e pedras na tentativa de danificar as grades de proteção do estabelecimento.

O homem foi encaminhado até a delegacia local, para adoção das medidas cabíveis.