Homem pega 28 kg de maconha em Floresta e é preso na BR-232

Um homem, de 30 anos, foi detido na madrugada desta quinta-feira (08) com 28 quilos de maconha, na BR 232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco.

A droga foi encontrada em uma ação conjunta das polícias Federal e Rodoviária Federal. Durante uma fiscalização no quilômetro 145 da rodovia, os agentes abordaram um carro com placas de Arcoverde.

Ao verificar o porta-malas do veículo, foram encontrados dois sacos com tabletes do entorpecente. O motorista informou que havia pego a droga em Floresta, no Sertão do estado, e a entregaria em Bezerros, no Agreste.

Ele foi encaminhado junto com o entorpecente a Delegacia de Polícia Federal em Caruaru.