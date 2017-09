Homem perde a visão após ser atingido por facada no olho em Serra Talhada

Uma bebedeira terminou em confusão no último fim de semana no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada. Segundo informações, alguns homens estavam bebendo quando um deles discutiu com a mãe e se desentendeu com outra pessoa que estava no local. Foi em casa, armou-se com uma faca e voltou, mas encontrou a porta trancada.

O homem descontrolado começou a chutar a porta, quebrando os vidros. A vítima colocou o rosto para observar e foi atingida por um golpe de faca em um dos olhos. O ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Serra Talhada, mas perdeu a visão do olho direito.

A Polícia Militar fez buscas pelo autor do crime, mas não conseguiu captura-lo. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia local.

Via Alvinho Patriota