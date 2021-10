Homem perde controle e atinge veículo da Operação Lei Seca em ST

No final da tarde desta quinta-feira (07), um ato inesperado e curioso aconteceu na Rua Comandante Superior, no Centro de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

O Portal Nayn Neto apurou que, o homem encontra-se estável, e devido a pancada atravessou o vidro traseiro do veículo.

Um homem ainda não identificado, acabou atingindo veículo da Operação Lei Seca, após perder o controle de sua motocicleta, modelo BROS, cor vermelha.

O trânsito encontra-se interditado, mas em instantes deverá ser liberado.

Do Nayn Neto