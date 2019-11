Homem pula em canal para salvar cachorro de afogamento em PE; veja vídeo

As cenas de um verdadeiro resgate ganharam as redes sociais durante a segunda-feira (4) na cidade de Olinda, zona metropolitana do Recife. Com nome de escritor famoso e atitude de herói, o jovem Graciliano Ramos resgatou um cãozinho que se afogava no canal do Jardim Fragoso. Vizinhos e pessoas que passavam jogaram uma corda e ajudaram o jovem a completar com sucesso o salvamento.

Em entrevista à TV Jornal, o Graciliano Ramos disse que observou o animal se afogando e não pode suportar a cena. “Eu tive que pular para poder salvar a vida dele”, comentou. O jovem comentou ainda que já observou crocodilos no canal, mas que mesmo isso não evitou que ele quisesse salvar o cachorro.

Após o resgate, o animalzinho saiu correndo. Graciliano conta que voltou ao local para tentar resgatar o bichinho, o qual gostaria de adotar, entretanto, o animal ainda não foi encontrado. Não se sabe como o bichinho foi parar dentro do canal.

Do NE10 Interior