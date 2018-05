Homem que agrediu jovem em Pernambuco é identificado pela polícia

A Polícia Civil de Pernambuco identificou, nessa quinta-feira (3), o homem suspeito de agredir um jovem de 17 anos em uma lanchonete no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Na manhã dessa quarta (2), um vídeo que circulava nas redes sociais registrou um homem, identificado como Wenceslau dos Santos, gritando com o adolescente na fila da lanchonete e o agredindocom uma tapa no rosto. Mesmo com pedidos de desculpas por parte do jovem, o agressor continuou a insultá-lo pelo fato de ter se irritado porque o rapaz teria gritado próximo à filha dele.

De acordo com o delegado Ademir de Oliveira, responsável pelo caso, o pai da vítima prestou queixa no Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife. O delegado conta que o agressor já foi identificado. “Solicitamos à McDonald´s a filmagem completa dos momentos anteriores, do momento do fato e posterior às agressões”, afirma.

As filmagens vão ajudar a Polícia Civil na identificação dos tipos penais além da lesão corporal, que já foi comprovada. A especulação de que o agressor é cabo do Exército não procede, segundo a polícia. “Descobrimos onde ele mora e trabalha, já temos o contato”, conta o delegado. Até as 19h30 desta quinta (3), a polícia não foi procurada pelo suspeito nem pela defesa dele.

Em nota a Polícia Civil nega a informação que circula nas redes sociais de que o agressor do jovem seja um policial ou servidor público e aguarda mais elementos para interrogar tanto o autor da agressão e a vítima.

A lanchonete se pronunciou sobre o caso por meio de nota. “Lamentamos o ocorrido e reforçarmos que o McDonald’s é um local que se preza por oferecer bons momentos aos seus consumidores”.

Da Folha de Pernambuco

