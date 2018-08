Homem que assassinou ex-esposa a facadas e feriu o cunhado em Serra Talhada, era presidiário

De acordo com o delegado Olegário Filho, o homem identificado como Luiz Pereira de Oliveira, 50 anos, que assassinou a ex-esposa com golpes de faca e feriu o cunhado, no bairro Vila Bela em Serra Talhada, era presidiário.

Ainda segundo o delegado Olegário Filho, o ex-companheiro da vítima tinha sido preso há dois meses por violência doméstica. Luiz era detendo do presídio de Salgueiro e estava na cidade de Serra Talhada, ajudando na reforma da cadeia pública que está desativada.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.