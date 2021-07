Homem que esfaqueou professora em Araripina não aceitava fim do relacionamento

O homem que esfaqueou a professora Girliane na madrugada dessa segunda-feira (12), em Araripina, não aceitava o fim do relacionamento. De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo desferiu 08 golpes de faca na vítima, sendo 04 na região do tórax, 03 na perna direita e um golpe superficial no pescoço.

A vítima foi socorrida e encaminhada a UPA de Araripina para primeiros socorros, em seguida foi transferida para o Hospital Regional em Ouricuri, em estado grave, porém consciente.

Ainda segundo a PM, foi relatado por populares que o indivíduo após o delito fugiu em seu carro, um Corola preto, cuja placa não foi identificada. Foram feitas diligências em busca do imputado porém sem êxito, a arma do crime também não foi localizada.

blogdorobertoararipina