Homem que estava desaparecido é encontrado morto em Serra Talhada

João Bosco Júnior Guilherme Martins, conhecido como “Sassá”, de 33 anos, morador de Brejinho-PE, desaparecido desde a última terça-feira (25), foi encontrado morto às margens do Rio Pajeú, no Sítio Quixaba, na zona rural de Serra Talhada-PE. A informação foi confirmada ao Repórter do Sertão por uma prima do rapaz, que foi ao local para fazer o reconhecimento do corpo.

João pegou o ônibus em São José do Egito na terça com destino ao Rio de Janeiro. Segundo informações de um amigo de “Sassá”, ele desapareceu de um restaurante durante a parada em Serra Talhada.

Ainda segundo informações repassadas ao amigo dele pelo dono do restaurante, João Bosco estava almoçando quando teve um surto e saiu correndo deixando o celular para trás.

A família vinha tentando localizá-lo através da divulgação nas redes sociais e nos blogs da região.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Com informações do Repórter do Sertão