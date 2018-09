Homem que estuprou adolescente e publicou vídeo no WhatsApp é preso em Pernambuco

Um homem de 47 anos foi preso no bairro de Peixinhos, em Olinda, investigado pelo estupro de, ao menos, nove crianças com idade entre dez e 14 anos. Em um dos casos, o agressor publicou o vídeo de um dos estupros em um grupo no WhatsApp, o que motivou a mãe da vítima, um adolescente de 13 anos, a registrar um boletim de ocorrência narrando o fato. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nessa segunda-feira (24).

De acordo com a polícia, a maioria das vítimas estava em situação de vulnerabilidade e costumava pedir dinheiro para comprar entorpecentes ao acusado, identificado como Carlos Alberto de Souza Gusmão. O homem era investigado desde agosto deste ano, mas o mandado de prisão preventiva foi expedido na quinta-feira (20).

Na sexta-feira (21), a polícia montou campana em frente à casa do acusado, mas ele acabou se entregando junto com um advogado na Delegacia de Peixinhos. Segundo o delegado Ricardo Cysneiros, titular da Delegacia de Peixinhos, o homem preso era vendedor ambulante e costumava vender jogos de loteria na região onde morava.

“A mãe de uma das vítimas foi à delegacia denunciar que o filho havia sido vítima de estupro praticado pelo Carlos e, além do estupro e exploração sexual, ele ainda divulgou o vídeo num grupo do WhatsApp. A criança havia parado de frequentar a escola, por vergonha. [Nós] o encaminhamos ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente, foi quando iniciamos a investigação”, afirmou.

O homem preso foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu Lima, Grande Recife. Ele responde pelos crimes de estupro, exploração sexual de vulnerável e divulgação de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Somadas, as penas ultrapassam 30 anos de prisão. (G1)