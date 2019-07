Homem que foi assassinado a tiros em Serra Talhada caiu ao tentar fugir, diz PM

O homem que foi morto a tiros no bairro da Cohab, em Serra Talhada, na manhã dessa terça-feira (30), ainda tentou se salvar, mas mas caiu numa calçada durante a fuga.

De acordo com o 14º BPM, Francisco Freire da Silva, 44 anos, estava se deslocando da sua residência para o trabalho, quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta, que o abordaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo, momento em que Francisco tentou correr, mas logo em seguida caiu no chão e os acusados efetuaram mais disparos, e fugiram em seguida do local.

A polícia realizou várias incursões no intuito de localizar os envolvidos, porém sem êxito, sendo realizado o isolamento do local até a chegada da Policia civil.